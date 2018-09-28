Форд против Кавано: какой урок может извлечь российское общество?
В США кандидат в судьи Бретт Кавано и Кристин Блази Форд, обвинившая его в попытке изнасилования, дали показания сенатскому комитету по юриспруденции о том, что, по версии каждого из них, произошло 36 лет назад, и произошло ли вообще.
Сенат должен в ближайшие дни вынести решение об утверждении Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда.
Однако в адрес Кавано прозвучали обвинения в изнасиловании со стороны нескольких женщин, в том числе и Форд.
В России в марте этого года был громкий случай обвинений в сексуальных домогательств. Сразу три журналистки - в том числе корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова - обвинили в этом депутата Госдумы Леонида Слуцкого.
Но на политической карьере Слуцкого это никак не отразилось.
Захочет ли российское общество извлечь урок из американского дела?
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28 сентября 2018