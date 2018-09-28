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Лолита: история из жизни или фантазия Набокова?
Долгое время литературоведы гадали, что стоит за этой историей - собственная фантазия автора или реальные случаи, которые Набоков мог наблюдать в жизни.
Американский исследователь Сара Уайнманн выпустила книгу, которая, по ее мнению, проливает свет на замысел одного из самых выдающихся и самых скандальных романов XX века - "Лолиты" Владимира Набокова.
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28 сентября 2018
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