Как настроить организм на борьбу с раком?
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Как настроить организм на борьбу с раком?

Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний.

Им удалось обнаружить, что иммунитет пациента можно "настроить" на борьбу с онкологическим заболеванием.

  • 1 октября 2018
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