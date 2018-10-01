Кем был Азнавур для мира и Армении
У французского певца Шарля Азнавура, который скончался в возрасте 94 лет, были миллионы поклонников по всему миру.
В 1998 году, по итогам опроса журнала Time и телеканала Си-Эн-Эн, Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.
А еще Шахнур Азнавурян - так назвали его родители-армяне - всегда помогал исторической родине. После землетрясения в Спитаке 1988 года певец создал благотворительную ассоциацию "Азнавур для Армении".
В нулевых он получил гражданство Армении и был послом страны в Швейцарии и постоянным представителем в штаб-квартире ООН.
Во время апрельских протестов в Армении Азнавур призывал стороны к диалогу, чтобы не допустить насилия.
И как рассказывает исполнительный директор Общественного радио Армении Марк Григорян, нет ничего удивительного в том, что в Армении у Азнавура был непререкаемый авторитет.
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1 октября 2018