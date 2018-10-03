Статья об экстремизме: Путин отменяет маразм?
Дума уже на следующей неделе рассмотрит законопроект, в котором российский президент предлагает не привлекать к уголовной ответственности за однократные нарушения, которые не представляют угрозу государственной безопасности.
За последний год число дел по статье об экстремизме заметно выросло.
Одним из самых громких стало дело 23-летней Марии Мотузной. Девушка несколько лет назад сохранила картинки во "Вконтакте", которые следователи сочли экстремистскими.
"Все должно укладываться в здравый смысл и не доходить до маразма, резюмировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. - Проявления маразма таким образом исправляются".
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3 октября 2018
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