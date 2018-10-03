Путин: травить Скрипаля не было смысла
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Путин: травить Скрипаля не было смысла

На энергетическом форуме в Москве Путина спросили о западных санкциях в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери.

Путин ответил, что Россия только отвечает на санкции, которые вводит Запад, и травить Скрипаля не было смысла.

  • 3 октября 2018
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