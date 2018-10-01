Неловкие вопросы родителям тяжелобольных детей
Media playback is unsupported on your device
Видео

Неловкие вопросы родителям детей с онкологией

Родители, чьи дети пережили или переживают онкологию, рассказали о своем опыте.

В свежем выпуске "Неловких вопросов" родители тяжелобольных детей рассказывают, что они испытали, узнав о болезни ребенка, как рассказали об этом близким, страшно ли заводить еще одного малыша и как заболевание влияет на отношения и работу.

Трудно ли совмещать уход за ребёнком с онкологией и работу?

Тратили ли собственные средства на лечение?

Как переводите дух?

Сложно ли было рассказывать близким и самому ребенку о заболевании?

Участники этого выпуска "Неловких вопросов" получили поддержку фонда "Настенька", Благотворительного Фонда Константина Хабенского, организации "ЭНБИ. Родители детей с нейробластомой" и благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям ЖИВИ.

  • 1 октября 2018
Go to next video: "Неловкие вопросы": больные раком о том, чего не стоит бояться