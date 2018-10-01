Неловкие вопросы родителям детей с онкологией
Родители, чьи дети пережили или переживают онкологию, рассказали о своем опыте.
В свежем выпуске "Неловких вопросов" родители тяжелобольных детей рассказывают, что они испытали, узнав о болезни ребенка, как рассказали об этом близким, страшно ли заводить еще одного малыша и как заболевание влияет на отношения и работу.
Трудно ли совмещать уход за ребёнком с онкологией и работу?
Тратили ли собственные средства на лечение?
Как переводите дух?
Сложно ли было рассказывать близким и самому ребенку о заболевании?
Участники этого выпуска "Неловких вопросов" получили поддержку фонда "Настенька", Благотворительного Фонда Константина Хабенского, организации "ЭНБИ. Родители детей с нейробластомой" и благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям ЖИВИ.
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1 октября 2018
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