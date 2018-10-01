"ВИЧ только у наркоманов?": неловкие вопросы о ВИЧ

Что самое сложное в жизни с ВИЧ? В новой серии нашей постоянной рубрики "Неловкие вопросы" ВИЧ-положительные люди рассказывают, как им живется с этим диагнозом.