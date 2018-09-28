ТВ-новости: Кавано в сенате: почему в России такое невозможно
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ТВ-новости: Кавано в сенате - почему в России такое невозможно

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 28 сентября:

  • Гнев и слезы в американском сенате - станет ли Бретт Кавано верховным судьей после обвинений в попытке изнасилования?
  • Чиновники Челябинска могут пойти под суд за мусорный коллапс - съемочная группа Русской службы Би-би-си прошлась по городским свалкам
  • Когда место в очереди дороже гаджета - как в Москве встречали новый айфон
  • "Настоящая Лолита", или Что стоит за историей, которую написал Набоков?
  • 28 сентября 2018
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