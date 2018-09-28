Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
ТВ-новости: Кавано в сенате - почему в России такое невозможно
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 28 сентября:
- Гнев и слезы в американском сенате - станет ли Бретт Кавано верховным судьей после обвинений в попытке изнасилования?
- Чиновники Челябинска могут пойти под суд за мусорный коллапс - съемочная группа Русской службы Би-би-си прошлась по городским свалкам
- Когда место в очереди дороже гаджета - как в Москве встречали новый айфон
- "Настоящая Лолита", или Что стоит за историей, которую написал Набоков?
-
28 сентября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне