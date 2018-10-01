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Челябинск погряз в мусоре. Почему отходы не вывозили неделями?
Уже больше двух недель Челябинск завален мусором. Жители города требуют справедливости, а власти в это время заводят уголовные дела и просят помощи у соседних регионов. Тем не менее, в городе все еще действует режим чрезвычайной ситуации.
Что происходит в Челябинске, из-за чего начались проблемы с мусором и как их пытаются решить, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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1 октября 2018
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