Челябинск погряз в мусоре. Почему отходы не вывозили неделями?

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Уже больше двух недель Челябинск завален мусором. Жители города требуют справедливости, а власти в это время заводят уголовные дела и просят помощи у соседних регионов. Тем не менее, в городе все еще действует режим чрезвычайной ситуации.

Что происходит в Челябинске, из-за чего начались проблемы с мусором и как их пытаются решить, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.