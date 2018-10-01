Шарль Азнавур: «Я пою о грусти»
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Шарль Азнавур: "Я пою о грусти"

Французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет.

Артист провел на сцене 80 с лишним лет. За это время он записал 1200 песен и снялся в более чем 60 фильмах.

Одна из самых известных его песен – хит 1974 года She.

Подробнее о жизни Азнавура можно прочитать в материале Би-би-си.

  • 1 октября 2018
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