Закон о правах евреев разделил Израиль. История двух спецназовцев
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Закон о правах евреев разделил Израиль. История двух спецназовцев - еврея и друза

В понедельник палестинцы на Западном берегу реки Иордан и в Израиле устроили забастовку в знак протеста против закона о еврейском характере государства, недавно принятого Кнессетом. Почему он вызывает такие споры?

Рассказываем на примере двух друзей - еврея Орена и друза Кассема. Они вместе прошли службу в спецназе, а теперь - борятся за права национальных меньшинств.

  • 1 октября 2018
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