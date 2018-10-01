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Закон о правах евреев разделил Израиль. История двух спецназовцев - еврея и друза
В понедельник палестинцы на Западном берегу реки Иордан и в Израиле устроили забастовку в знак протеста против закона о еврейском характере государства, недавно принятого Кнессетом. Почему он вызывает такие споры?
Рассказываем на примере двух друзей - еврея Орена и друза Кассема. Они вместе прошли службу в спецназе, а теперь - борятся за права национальных меньшинств.
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1 октября 2018
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