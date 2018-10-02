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Первый взлет истребителя с авианосца "Куин Элизабет"
Истребители F-35 впервые поднялись в небо с борта нового британского авианосца "Куин Элизабет".
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Авианосец стоит 3 миллиарда фунтов. Каждый самолет - 100 миллионов фунтов. На авианосце могут поместиться 36 истребителей. Но из-за ограниченного бюджета пока куплено только 12.
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2 октября 2018
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