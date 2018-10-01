ТВ-новости: на родине Чепиги его помнят, по номеру его отца отвечает чужой человек
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: на родине Чепиги его помнят, по номеру его отца отвечает чужой человек

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 1 октября:

  • Каким помнят Чепигу-Боширова? Журналисты Би-би-си встретились с односельчанами подозреваемого в отравлении в Солсбери.
  • Большая братская могила. В Индонезии хоронят жертв разрушительного цунами.
  • Умер Шарль Азнавур. Кем для своей исторической родины - Армении - был самый известный шансонье в мире.
  • Настройка иммунитета на борьбу с онкологией. Нобелевскую премию по медицине дали за революцию в лечении раковых заболеваний.
  • 1 октября 2018
Go to next video: ТВ-новости: что рассказал Би-би-си Скрипаль о своем отравлении