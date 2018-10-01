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ТВ-новости: на родине Чепиги его помнят, по номеру его отца отвечает чужой человек
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 1 октября:
- Каким помнят Чепигу-Боширова? Журналисты Би-би-си встретились с односельчанами подозреваемого в отравлении в Солсбери.
- Большая братская могила. В Индонезии хоронят жертв разрушительного цунами.
- Умер Шарль Азнавур. Кем для своей исторической родины - Армении - был самый известный шансонье в мире.
- Настройка иммунитета на борьбу с онкологией. Нобелевскую премию по медицине дали за революцию в лечении раковых заболеваний.
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1 октября 2018
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