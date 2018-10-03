Скаковая лошадь зашла в спорт-бар
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Скаковая лошадь зашла в спорт-бар

Во Франции молодая скаковая лошадь сбежала от своего жокея, забрела в спорт-бар и напугала его посетителей.

  • 3 октября 2018
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