"Сидеть на улице и наслаждаться пивом", - когда не перевести одним словом
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"Сидеть на улице и наслаждаться пивом": когда не перевести одним словом

Во многих языках можно найти слова, которые выражают целые понятия и категории. Поэтому к ним крайне трудно найти подходящий перевод.

Так, в норвежском есть слово "утепилс", что означает "сидеть на улице и наслаждаться пивом", а в иннуитском - "икцуарпок", что значит "раздражение из-за ожидания кого-либо".

Больше примеров - в нашем видео.

  • 4 октября 2018
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