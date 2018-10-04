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"Сидеть на улице и наслаждаться пивом": когда не перевести одним словом
Во многих языках можно найти слова, которые выражают целые понятия и категории. Поэтому к ним крайне трудно найти подходящий перевод.
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Так, в норвежском есть слово "утепилс", что означает "сидеть на улице и наслаждаться пивом", а в иннуитском - "икцуарпок", что значит "раздражение из-за ожидания кого-либо".
Больше примеров - в нашем видео.
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4 октября 2018
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