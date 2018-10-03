Подводные косари: как на Соловках живут и работают заготовители водорослей
Евгений Акиньхов - старший заготовитель водорослей. Каждый день он проводит в море до шести часов, косит водоросли, а потом сушит их - и отправляет на комбинат.
Ламинария очень распространена, ее используют в продуктах, косметике и медицине, но ее очень сложно добывать. По словам Евгения, такая работа - далеко не для всех.
Он приезжает на Соловки каждый год и проводит здесь пять месяцев с мая по сентябрь. "Здесь есть кое-что, чего нет нигде на материке, - отдых. Работой занят - вроде устал, а морально отдохнул", - говорит мужчина.
Как проходит обычный день для людей этой удивительной профессии, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.
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3 октября 2018
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