ТВ-новости: Макаров вышел на свободу
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ТВ-новости: что рассказал Би-би-си Скрипаль о своем отравлении

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 2 октября:

  • Евгений Макаров вышел на свободу. Его имя стало широко известно после публикации видео, где его пытают сотрудники ярославской колонии.
  • За Путина и Крым. Почему Сергей Скрипаль не верил, что Москва может стоять за его отравлением.
  • Без обещаний о нерасширении. Генеральный секретарь НАТО рассказал нам, каким видит отношения с Россией и готова ли организация защищать своих союзников.
  • Американская компания Tesla уверена, что ей удастся создать первую в мире виртуальную электростанцию в Южной Австралии.
  • Палестинцам очень не нравится недавно принятый закон о еврейском характере государства Израиль. В стране проходят многочисленные акции протеста против него. Почему закон вызывает такие споры? Ответ на этот вопрос помогут дать двое друзей - еврей Орен и друз Кассем. Они вместе прошли службу в спецназе, а теперь - борются за права национальных меньшинств.
  • 2 октября 2018
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