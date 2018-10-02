ТВ-новости: что рассказал Би-би-си Скрипаль о своем отравлении
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 2 октября:
- Евгений Макаров вышел на свободу. Его имя стало широко известно после публикации видео, где его пытают сотрудники ярославской колонии.
- За Путина и Крым. Почему Сергей Скрипаль не верил, что Москва может стоять за его отравлением.
- Без обещаний о нерасширении. Генеральный секретарь НАТО рассказал нам, каким видит отношения с Россией и готова ли организация защищать своих союзников.
- Американская компания Tesla уверена, что ей удастся создать первую в мире виртуальную электростанцию в Южной Австралии.
- Палестинцам очень не нравится недавно принятый закон о еврейском характере государства Израиль. В стране проходят многочисленные акции протеста против него. Почему закон вызывает такие споры? Ответ на этот вопрос помогут дать двое друзей - еврей Орен и друз Кассем. Они вместе прошли службу в спецназе, а теперь - борются за права национальных меньшинств.
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2 октября 2018