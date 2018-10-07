"Нужно начать с пенсий": Серсея, Пикачу и Человек-паук дают советы Путину

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В Москве проходит Comic Con - фестиваль поп-культуры, на котором традиционно собираются любители комиксов, фильмов и сериалов, а также компьютерных и настольных игр.

Но это не единственное важное событие в эти выходные. В воскресенье, 7 октября, президенту России Владимиру Путину исполняется 66 лет - из них уже больше 18 он находится у власти.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Всеволод Бойко отправился на Comic Con, чтобы узнать у Серсеи Ланнистер, Человека-паука, Пикачу и Могучих рейнджеров, готовы ли они в случае чего прийти на помощь президенту и что думают о жизни в России.