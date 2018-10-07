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"Руководство Ингушетии совершило ошибку": на митинг в Магасе приехал Руслан Аушев
На митинг в Магасе против передачи земель Чечне приехал первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Люди встретили его криками и аплодисментами.
"Руководство республики совершило ошибку. Надо было этот вопрос согласовать с народом", - заявил Аушев на митинге, который продолжается уже четвертые сутки.
Люди требуют отмены соглашения между главой республики Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. По мнению протестующих, вопрос о передачи части Сунженского района соседней Чечне должен быть рассмотрен на референдуме.
Видео речи Руслана Аушева: Fortanga Org
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7 октября 2018
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