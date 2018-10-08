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Праздник для Кадырова: шашлык-машлык, лезгинка и другие развлечения Грозного
Корреспондент Би-би-си Петр Козлов отправился в Чечню, чтобы своими глазами увидеть четыре праздника в один день - 200-летие Грозного, день рождения Рамзана Кадырова, День учителя и День молодежи. Но посмотреть разрешили не все.
Шашлык-машлык, лезгинка, 200 свадеб, разговоры с чеченской охраной и другие развлечения Грозного - в новом выпуске рубрики "Политика. Козлов".
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8 октября 2018
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