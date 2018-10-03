Новый политический кризис в Армении: зачем Пашиняну досрочные выборы?
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Новый политический кризис в Армении: зачем Пашиняну досрочные выборы?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал свою отставку. Таким образом он намерен добиться проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

Зачем Пашиняну внеочередные выборы и что ждет страну в случае если его план сработает, рассказывает армянский политолог Грант Микаелян.

  • 3 октября 2018
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