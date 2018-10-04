"Аллах тебе судья": спевшая в бюстгальтере певица из Кыргызстана рассказала об угрозах

Видео

В песне "Кыз" ("Девушка") 19-летняя Зере Асылбек поет о том, что никто не должен указывать девочкам и женщинам, как себя вести и во что одеваться. Вместе с ней в клипе появляются девушки в разных нарядах - от хиджабов и традиционных киргизских платьев до купальников.

Это первая песня Зере. Сам трек был выпущен два месяца назад, однако активно обсуждать его начали только с появлением клипа. Те, кто поддерживает Зере, фотографируются в нижнем белье, выкладывая фотографии в "Фейсбук" и отмечая, что "в патриархальном обществе приходится раздеваться, чтобы заявить о своих правах".

Другие угрожают певице расправой, утверждая, что киргизской девушке так выглядеть не полагается. Она выкладывает скриншоты угроз, среди которых - обещание отрезать ей голову.

Зере написала заявление в правоохранительные органы, а в МВД сказали, что сделают все необходимое, чтобы предотвратить нападения.