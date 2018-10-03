25 лет со дня расстрела Белого дома: как это было
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События осени 1993 года в Москве: архивные кадры Би-би-си

25 лет назад в Москву вошли танки. После двухнедельного противостояния президента Бориса Ельцина и Съезда народных депутатов политический конфликт вылился в вооруженные столкновения на улицах.

Сторонники председателя Верховного совета Руслана Хасбулатова и вице-президента Александра Руцкого, пошедшего против Ельцина и объявившего себя президентом, захватили здание мэрии Москвы и взяли штурмом телевизионный центр "Останкино".

В ночь на 4 октября 19993 года Ельцин принял решение начать штурм Белого дома, где находился центр вооруженного сопротивления.

  • 3 октября 2018
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