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Что происходит в Ингушетии: хронология событий
В Магасе сотни людей вышли на митинги против соглашения о новой границе между Ингушетией и Чечней. По результатам этого соглашения Сунженский район, который ранее был разделен между республиками, может полностью стать частью Чечни.
Русская служба Би-би-си рассказывает, как развивались события, а также что об этом думают жители Ингушетии и главы республик - Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров.
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4 октября 2018
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