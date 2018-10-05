Стивен Сигал ушел с интервью Би-би-си. Почему?
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Стивен Сигал ушел с интервью Би-би-си. Почему?

Стивен Сигал стал гостем программы Newsnight на Би-би-си, но интервью закончилось спустя несколько минут после начала.

Актер покинул студию, сняв с себя микрофон, после вопроса о многочисленных обвинениях в домогательствах.

  • 5 октября 2018
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