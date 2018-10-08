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Как граница Чечни и Ингушетии разделила депутатов "Единой России"
Депутаты народного собрания республики Ингушетия, проголосовавшие против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией, дали интервью Русской службе Би-би-си. Они считают голосование сфальсифицированным.
Салим Ахильгов, Ахмет Накастоев и Закрий Мамилов - депутаты от правящей партии "Единая Россия". Они удивлены молчанию федеральной власти по этому вопросу и говорят, что партийной поддержки не чувствуют.
Голосование по договору о границе Ингушетии и Чечни состоялось в Магасе 4 октября. С тех пор в Ингушетии не прекращаются акции протеста.
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8 октября 2018
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