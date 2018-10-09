Интервью с Робом Сили - депутатом, организовавшим пресс-конференцию Bellingcat в Парламенте
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"Это стиль Кремля": британский депутат Роб Сили - об отравлении Скрипалей и расследовании Bellingcat

Роберт Сили - депутат британского парламента и эксперт по работе российских спецслужб. Он организовал предстоящую пресс-конференцию с Bellingcat, которая пройдет в парламенте.

На пресс-конференции 9 октября в британском парламенте исследовательская группа расскажет новые данные о россиянах, которых подозревают в отравлении Скрипалей, - Анатолии Чепиге и Александре Мишкине, также известных как Руслан Боширов и Александр Петров.

Кремль неоднократно отрицал причастность российских властей к отравлению в британском Солсбери.

  • 9 октября 2018
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