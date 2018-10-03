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ТВ-новости: Путин смягчит статью об экстремизме. Что это значит?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 3 октября:
- Путин решил смягчить статью об экстремизме. Обсудим, насколько серьезны предложенные изменения и коснутся ли они тех, кто уже был осужден по 282-й статье.
- США грозят вывести из строя российские ракеты. Возможно ли это?
- Политический кризис в Армении. Премьер Никола Пашинян хочет провести досрочные выборы, продолжится ли армянская революция.
- Путин назвал Сергея Скрипаля предателем родины и подонком, а ситуацию с отравлением двух жителей британского Эймсбери - бредом. Обсудим с нашим обозревателем, как на это заявление отреагируют в Британии.
- Подводные косари. Как на Соловках живут и работают заготовители водорослей.
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3 октября 2018
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