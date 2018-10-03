"Dancing queen": Тереза Мэй снова станцевала
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ABBA и танцы премьера: Тереза Мэй на съезде тори

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова станцевала. Под хит группы ABBA Dancing Queen Мэй вышла на сцену на съезде правящей Консервативной партии.

  • 3 октября 2018
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