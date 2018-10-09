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Последний приют: как устроен хоспис для животных
Когда у Алексис умерла собака, женщина решила открыть приют для больных животных. Сейчас в нем живут 90 питомцев.
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Сама Алексис страдает тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое вызывает боль и усталость. В 2015 году врачи сказали, что жить ей осталось 6 недель, но женщину это не остановило.
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9 октября 2018
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