Женщина, лишившаяся собаки, теперь заботится о 90 животных
Media playback is unsupported on your device
Видео

Последний приют: как устроен хоспис для животных

Когда у Алексис умерла собака, женщина решила открыть приют для больных животных. Сейчас в нем живут 90 питомцев.

Сама Алексис страдает тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое вызывает боль и усталость. В 2015 году врачи сказали, что жить ей осталось 6 недель, но женщину это не остановило.

  • 9 октября 2018
Go to next video: Закон о границе с Чечней: в Ингушетии подозревают фальсификацию