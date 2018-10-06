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Небо, самолет, бабушка: полет на планере в 99 лет
99-летняя британка Олвин Хопкинс полетала на планере в Саффолке.
Осуществить эту мечту ей помогли в доме престарелых, где она живет, и местный аэроклуб.
В следующем году, на свое 100-летие Хопкинс хочет повторить это приключение.
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6 октября 2018
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