Затопленный танкер времен Второй мировой войны угрожает Балтийскому морю
Media playback is unsupported on your device
Видео

Затопленный танкер "Франкен" угрожает природе Гданьского залива. Каковы риски?

В конце Второй мировой войны самолеты СССР потопили немецкий танкер "Франкен". Часть топлива сгорела, но еще 1500 тонн горючего остаются внутри него на дне Балтики. Это грозит экологической катастрофой.

Корпус судна может развалиться пополам из-за коррозии, предупреждают дайверы и экологи, обследовавшие корабль.

  • 8 октября 2018
Go to next video: Праздник для Кадырова: шашлык-машлык, лезгинка и другие развлечения Грозного