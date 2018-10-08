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Затопленный танкер "Франкен" угрожает природе Гданьского залива. Каковы риски?
В конце Второй мировой войны самолеты СССР потопили немецкий танкер "Франкен". Часть топлива сгорела, но еще 1500 тонн горючего остаются внутри него на дне Балтики. Это грозит экологической катастрофой.
Корпус судна может развалиться пополам из-за коррозии, предупреждают дайверы и экологи, обследовавшие корабль.
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8 октября 2018
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