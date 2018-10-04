США и две другие страны обвинили ГРУ в кибератаках на ВАДА и ФИФА

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США, Нидерланды и Британия в один день предъявили обвинения российским разведчикам из ГРУ. В чем суть обвинений?
Сегодня власти США, Нидерландов и Великобритании заявили о причастности ГРУ - сейчас главного управления генштаба - к кибератакам на различные организации по всему миру.
США заявили о высылке семерых россиян, которых называют офицерами российской военной разведки. Ранее в четверг власти Нидерландов рассказали, что в апреле выслали четырех российских разведчиков. Они планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия, находящуюся в Нидерландах.
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4 октября 2018
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