Ингушетия: народ протестует против новой границы с Чечней
Media playback is unsupported on your device
Видео

Ингушетия взбунтовалась: народ протестует против новой границы с Чечней

В столице Ингушетии Магасе сотни людей вышли на улицы.

Они протестовали против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, утвержденного ингушским парламентом.

О том, что происходит в республике, рассказала корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт.

  • 4 октября 2018
Go to next video: Стивен Сигал ушел с интервью Би-би-си. Почему?