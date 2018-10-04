Ингушетия: народ протестует против новой границы с Чечней

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Ингушетия взбунтовалась: народ протестует против новой границы с Чечней
В столице Ингушетии Магасе сотни людей вышли на улицы.
Они протестовали против соглашения о границе Ингушетии и Чечни, утвержденного ингушским парламентом.
О том, что происходит в республике, рассказала корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт.
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4 октября 2018
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