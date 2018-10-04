ТВ-новости: Российскую разведку обвиняют в кибератаках
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ТВ-новости: российскую разведку обвиняют в кибератаках

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 4 октября:

  • США, Британия и Нидерланды обвиняют российскую военную разведку в кибернападениях и рассказывают о высланных сотрудниках спецслужб.
  • Волнения в Ингушетии. Почему жители республики протестуют против соглашения о границе с Чечней?
  • "Слава Украине" вместо "Здравия желаем". Верховная рада приняла закон о новом военном приветствии.
  • 4 октября 2018
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