Как проходит пенсионная реформа в Британии

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В Британии, как и в России, идет пенсионная реформа. С 2010 года правительство подняло пенсионный возраст для женщин. С ноября 2018 года они выходят на пенсию в том же возрасте, что и мужчины - 65 лет. К 2028 году пенсионный возраст в Британии вырастет до 67 лет.

Почему у большинства британцев сразу две пенсии и что делать тридцатилетним, чтобы не обеднеть в старости, мы спросили у специалиста по инвестициям в фонда LGIM Вероники Хамбл и работающей пенсионерки, преподавателя университета Риджентс Ольги Хелли.