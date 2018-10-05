ТВ-новости: Сенцов прекращает голодовку
Media playback is unsupported on your device
Видео

ТВ-новости: Ингушетия – почему не расходятся демонстранты

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске от 5 октября:

  • Угроза насильственного кормления. Украинский режиссер Олег Сенцов говорит, что прекратить голодовку его вынудила ФСИН.
  • Правительство - в отставку. В Ингушетии продолжаются акции протеста против новой границы с Чечней.
  • Прерванный разговор. Стивен Сигал ушел с интервью Би-би-си после вопроса об обвинениях в домогательствах.
  • С помощью "Архивов Би-би-си" мы отправимся в 1985 год на показ главного модельера СССР Славы Зайцева.
  • 5 октября 2018
Go to next video: Когда закончатся протесты в Ингушетии?