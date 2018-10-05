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ТВ-новости: Ингушетия – почему не расходятся демонстранты
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 5 октября:
- Угроза насильственного кормления. Украинский режиссер Олег Сенцов говорит, что прекратить голодовку его вынудила ФСИН.
- Правительство - в отставку. В Ингушетии продолжаются акции протеста против новой границы с Чечней.
- Прерванный разговор. Стивен Сигал ушел с интервью Би-би-си после вопроса об обвинениях в домогательствах.
- С помощью "Архивов Би-би-си" мы отправимся в 1985 год на показ главного модельера СССР Славы Зайцева.
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5 октября 2018
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