Нобелевская премия мира против сексуального насилия

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Нобелевскую премию мира в этом году присудили за борьбу с сексуальным насилием как инструментом войны.

Ее лауреатами стали Надя Мурад и Денис Муквеге.

Мурад - представительница иракского меньшинства езидов. Она стала символом страдания езидов и их стойкости.

Второй обладатель Нобелевской премии мира, врач-гинеколог Денис Муквеге был претендентом на получение награды в течение десяти лет.

Муквеге не только помог десяткам тысяч женщин - жертв групповых изнасилований. Он вел кампанию по привлечению внимания к проблеме сексуального насилия во время конфликтов и критиковал правительство Конго и других стран за недостаточные усилия в борьбе с этим явлением.