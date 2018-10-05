Нобелевская премия мира против сексуального насилия

Нобелевскую премию мира присудили за борьбу с сексуальным насилием как инструментом войны
Нобелевскую премию мира в этом году присудили за борьбу с сексуальным насилием как инструментом войны.
Ее лауреатами стали Надя Мурад и Денис Муквеге.
Мурад - представительница иракского меньшинства езидов. Она стала символом страдания езидов и их стойкости.
Второй обладатель Нобелевской премии мира, врач-гинеколог Денис Муквеге был претендентом на получение награды в течение десяти лет.
Муквеге не только помог десяткам тысяч женщин - жертв групповых изнасилований. Он вел кампанию по привлечению внимания к проблеме сексуального насилия во время конфликтов и критиковал правительство Конго и других стран за недостаточные усилия в борьбе с этим явлением.
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5 октября 2018
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