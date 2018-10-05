Когда закончатся протесты в Ингушетии?
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В Ингушетии продолжается протест против закона о новой границе между Ингушетией и Чечней.

В Ингушетии продолжаются акции протеста против подписания закона о новой границе между Ингушетией и Чечней.

Протестующие утверждают, что главы республик Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров ввели в заблуждение ингушей, передав Чечне часть горных земель.

Корреспонденты Би-би-си рассказали о происходящем в республике.

  • 5 октября 2018
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