Выборы президента Бразилии: местный "Трамп" любит военных и ненавидит геев
В воскресенье в Бразилии пройдут президентские выборы. Согласно соцопросам, лидирует ультраправый кандидат Жаир Болсонару.
Из-за его привычки выступать с шокирующими заявлениями журналисты его называют "бразильским Трампом". Он - лишь один из 13 кандидатов.
Бывший президент страны Луис Инасиу Лула да Силва до выборов не допущен - он отбывает срок в тюрьме в связи с самым крупным коррупционным скандалом в истории Бразилии.
Наш корреспондент Бен Тавенер, работавший журналистом в Бразилии во время последних выборов в 2014 году, объясняет, что надо знать о предстоящих выборах.
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7 октября 2018
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