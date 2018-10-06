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Видео
#Londonблог: зачем перегоняют овец через Лондонский мост
Фримены лондонского Сити веками славятся своими странными традициями и привилегиями.
Среди них, пожалуй, самая странная церемония - Великий перегон овец через Лондонский мост в центре британской столицы.
Обычно только фримены могут участвовать в этой древнейшей традиции, но в этом году они пригласили нашего видеоблогера Бена Тавенера.
Он поинтересовался, что это за традиция и кто такие фримены.
Все выпуски #Londonблог можно найти по этой ссылке.
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6 октября 2018
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