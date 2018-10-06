#Londonблог: зачем перегоняют овец через Лондонский мост
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#Londonблог: зачем перегоняют овец через Лондонский мост

Фримены лондонского Сити веками славятся своими странными традициями и привилегиями.

Среди них, пожалуй, самая странная церемония - Великий перегон овец через Лондонский мост в центре британской столицы.

Обычно только фримены могут участвовать в этой древнейшей традиции, но в этом году они пригласили нашего видеоблогера Бена Тавенера.

Он поинтересовался, что это за традиция и кто такие фримены.

Все выпуски #Londonблог можно найти по этой ссылке.

  • 6 октября 2018
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