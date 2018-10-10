"Сижу ровно": пранкеры Лексус и Вован разыграли Александра Кокорина
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Сижу ровно": пранкеры Лексус и Вован разыграли Александра Кокорина

Футболист клуба "Зенит" Александр Кокорин стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса. Это произошло после того, как Кокорин со своим другом Павлом Мамаевым избили двух человек в центре Москвы.

Пранкеры использовали фрагменты заявлений бывшего министра спорта и президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. Аудиозаписи фраз Мутко просто включали в нужный момент разговора.

Жертвой розыгрыша также стал президент "Зенита" Сергей Фурсенко. "Они-то думали, мы их отмажем. Но как за такие вещи можно отмазывать?!", - заявил Фурсенко в телефонном разговоре c пранкерами.

Футболисты пока не давали официальных комментариев по поводу случившегося. На них завели дело о хулиганстве, по этой статье им грозит до пяти лет лишения свободы.

  • 10 октября 2018
Go to next video: Драма болельщиков: почему ЧМ - это не только футбол