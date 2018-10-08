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Закон о границе с Чечней: в Ингушетии подозревают фальсификацию
В столице Ингушетии Магасе пятый день продолжается акция протеста.
Жители республики выступают против закона о новой границе между Ингушетией и Чечней.
Они недовольны передачей ряда земель соседней республике и тем, что их мнения никто не спросил.
Некоторые депутаты заявили о фальсификации результатов голосования в ингушском парламенте по соглашению с Чечней и требуют провести повторное голосование.
На митинге в Магасе первый президент Ингушетии Руслан Аушев поддержал протестующих.
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8 октября 2018
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