Ингушетия протестует против передела границы с Чечней
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Закон о границе с Чечней: в Ингушетии подозревают фальсификацию

В столице Ингушетии Магасе пятый день продолжается акция протеста.

Жители республики выступают против закона о новой границе между Ингушетией и Чечней.

Они недовольны передачей ряда земель соседней республике и тем, что их мнения никто не спросил.

Некоторые депутаты заявили о фальсификации результатов голосования в ингушском парламенте по соглашению с Чечней и требуют провести повторное голосование.

На митинге в Магасе первый президент Ингушетии Руслан Аушев поддержал протестующих.

  • 8 октября 2018
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