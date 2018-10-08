СБУ назвала имена 206 бойцов ЧВК "Вагнера"
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СБУ назвала имена 206 бойцов "ЧВК Вагнера"

Служба безопасности Украины опубликовала новый список бойцов частной военной компании Вагнера.

В списке - 206 человек, которые, как утверждает СБУ, принимали участие в боевых действиях в Донбассе. В список включены также имена вагнеровцев, погибших в Сирии.

Речь идет о десятках россиян, погибших в провинции Дэйр-эз Зор в феврале в результате американских ударов.

Между тем, российский суд установил, что формально никакой "ЧВК Вагнера" в России не существует.

  • 8 октября 2018
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