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СБУ назвала имена 206 бойцов "ЧВК Вагнера"
Служба безопасности Украины опубликовала новый список бойцов частной военной компании Вагнера.
В списке - 206 человек, которые, как утверждает СБУ, принимали участие в боевых действиях в Донбассе. В список включены также имена вагнеровцев, погибших в Сирии.
Речь идет о десятках россиян, погибших в провинции Дэйр-эз Зор в феврале в результате американских ударов.
Между тем, российский суд установил, что формально никакой "ЧВК Вагнера" в России не существует.
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8 октября 2018
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