Петров-Мишкин: назван второй "герой" Солсбери
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Чепига и Мишкин: названо имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Международная расследовательская группа Bellingcat назвала имя второго подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Коммерсант и ценитель шпилей Александр Петров на поверку оказался подполковником, военным врачом и героем России Александром Мишкиным.

Выступая в британском парламенте, журналист-расследователь Кристо Грозев из группы Bellingcat рассказал, что Владимир Путин лично награждал Мишкина в 2014 году. В надежности своих выводов он уверен на 100%.

Мишкина называют сотрудником ГРУ, сейчас это главное управление Генштаба. Сообщается, что он родился в поселке Лойга в Архангельской области. Он хорошо учился в школе, увлекался техно и даже был сельским диджеем.

  • 9 октября 2018
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