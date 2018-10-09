Чепига и Мишкин: названо имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей
Международная расследовательская группа Bellingcat назвала имя второго подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.
Коммерсант и ценитель шпилей Александр Петров на поверку оказался подполковником, военным врачом и героем России Александром Мишкиным.
Выступая в британском парламенте, журналист-расследователь Кристо Грозев из группы Bellingcat рассказал, что Владимир Путин лично награждал Мишкина в 2014 году. В надежности своих выводов он уверен на 100%.
Мишкина называют сотрудником ГРУ, сейчас это главное управление Генштаба. Сообщается, что он родился в поселке Лойга в Архангельской области. Он хорошо учился в школе, увлекался техно и даже был сельским диджеем.
-
9 октября 2018
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне