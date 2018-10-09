Путь к шпилю? По следам Петрова и Боширова в Солсбери

Русская служба Би-би-си показывает места в Солсбери, где Петров и Боширов попали на камеры 4-го марта – в тот самый день, когда Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания.