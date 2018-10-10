ГРУ могло следить за Скрипалем еще в Чехии?
По данным чешского радио, сотрудники ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, также известные как Петров и Боширов, могли вести слежку за Сергеем Скрипалем в Праге еще в 2014 году.
Как сообщило чешское радио ''Чешский РозглАс'', граждане под фамилиями Петров и Боширов прибыли в Чехию в октябре 2014 года, когда там находился и Скрипаль.
Служба контрразведки Чехии BIS эту информацию комментировать отказалась.
Известно, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль помогал разведслужбам Чехии ознакомиться с методами работы ГРУ.
Журналист чешского радио Янек Кроупа рассказал Русской службе Би-би-си о том, что делали Скрипаль, Петров и Боширов в Чехии в 2014 году.
А корреспондент Би-би-си Стив Розенберг тем временем побывал в поселке Лойга, где родился и жил один из подозреваемых в отравлении в Солсбери Александр Мишкин и где его хорошо помнят односельчане.
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10 октября 2018