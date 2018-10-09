Женщины, которые спасают жизни после землетрясения в Индонезии
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Женщины-волонтеры спасают жизни после землетрясения в Индонезии

Почти 5 тысяч человек пропали без вести в Индонезии после землетрясения, около двух тысяч погибли, еще тысячи - пострадали.

В масштабной спасательной операции помогают в том числе женщины.

Би-би-си собрала рассказы двух из них, о том, как работать в таких условиях.

  • 9 октября 2018
Go to next video: Землетрясение в Индонезии: рассказ местной жительницы