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"Ты работаешь на русских". Грэму Филлипсу не дали сорвать пресс-конференцию Bellingcat
Журналист Грэм Филлипс, ранее работавший на RT и "Звезду", попытался сорвать пресс-конференцию Bellingcat по поводу нового доклада об отправлении Скрипалей.
Расследователи рассказали, как выяснили настоящее имя второго подозреваемого: Александр Петров оказался офицером ГРУ Мишкиным.
Журналист Грэм Филлипс стал известен после своих репортажей из зоны конфликта на востоке Украины. В 2014 году Служба безопасности Украины выдворила его за пределы страны с запретом на въезд сроком на три года.
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9 октября 2018
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