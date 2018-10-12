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Индонезия после землетрясения: уничтоженный цунами город Палу
Индонезийский город Палу две недели сначала пострадал от землетрясения, а затем почти сразу на него обрушилось цунами. Корреспондент Би-би-си Абдужалил Абдурасулов побывал на месте и посмотрел, что осталось от города и как переживают удар стихии местные жители.
11 октября власти официально останавили поиски погибших и начинают восстановительную операцию.
В результате землетрясения и цунами 28 октября в Индонезии погибли около двух тысяч человек, еще пять тысяч - числятся пропавшими без вести.
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12 октября 2018
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