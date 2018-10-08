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ТВ-новости: почему не стихают протесты в Ингушетии
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске от 8 октября:
- Протесты в Ингушетии. Какую работу с руководством республики проводит Кремль и будет ли новое голосование по закону о границе с Чечней?
- За родину и ипотеку. Наш корреспондент встретился с родственниками бойца "ЧВК Вагнера", который погиб в Сирии.
- Латвийское дежавю. Партия Нила Ушакова вновь побеждает на выборах и вновь не будет формировать правительство.
- Нужны ли Путину драконы? Наш корреспондент спросил участников фестиваля Comic Con, готовы ли они прийти на помощь президенту и что думают о жизни в России.
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8 октября 2018
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